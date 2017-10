Jovem de 18 anos morre em acidente em Chapadão do Céu

Na tarde deste sábado (28), por volta das 14:30hs, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito na rotatória do Clube do Céu, envolvendo uma moto Biz e um Ônibus que faz transporte de funcionários da Usina Cerradinho- BIo, que ceifou a vida do O jovem Elias Antônio, de 18 anos, filho da Professora Ana Assis, funcionária da Rede Municipal de Ensino.

Segundo informações preliminares, o jovem Elias Antônio de 18 anos, não respeitou o sinal de pare e colidiu com sua moto Honda Biz, frontalmente com um ônibus que transporta os colaboradores da Usina Cerradinho.

O impacto causou ferimentos graves em uma das pernas e na cabeça do jovem. Testemunhas que estavam no local relataram a gravidade da colisão e os ferimentos causados no acidente.

Rene Roos

