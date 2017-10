Chuvas e vendaval provocaram destruições em Cassilândia

A cidade de Cassilândia contabiliza os prejuízos causados por um forte vendaval, que caiu sobre a cidade. A chuva que teve início na tarde da sexta-feira, prolongou durante toda a noite e deixou parte da cidade sem energia elétrica por mais de 8 horas, causando prejuízos materiais em diversas regiões da cidade.

Na saída para Paranaíba, dois galpões foram parcialmente destruídos, um da Belo Jardim, do empresário Marcelo Jardineiro, e outro da Fábrica de Carrocerias Ferro Arte.

Diversas árvores caíram, inclusive uma árvore frondosa, com mais de 40 anos, que fazia parte do cartão postal da cidade, junto ao Posto Independência, na saída para o Chapadão do Sul.

A rotina foi mudada e grande parte dos moradores passaram a manhã de sábado tirando os restos da enxurrada e toda sujeira que atingiu praticamente toda a

Luminária não resistiu à força do vento. Ontem e hoje de madrugada choveu cerca de 50 milímetros.

Homens da Prefeitura trabalharam para fazer os reparos em algumas regiões da cidade, uma vez que os estragos são grandes, gerando prejuízos materiais. E não há registro de pessoa ferida durante a tempestade.

Correionews/cassilandiaurgente

