Cassilândia: Violeiros participaram do encontro “Mil Violas” em Uberlândia

A segunda edição do programa visa bater recorde de violeiros reunidos e tornar o estilo musical conhecido no mundo inteiro por meio do Guiness Book. Serão executadas seis músicas clássicas caipiras definidas pelo público por meio de uma enquete nas redes sociais do evento.

Os cassilandenses foram lá e fizeram bonito na maior orquestra de violas do mundo.

Uma ótima iniciativa do maestro Ney.