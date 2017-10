Vice-prefeito e secretário recepcionam comitiva de Mato Grosso

O vice-prefeito Roberto Rodrigues, no ato representando o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, acompanhado do secretário da SEMTMA – Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa, receberam na última sexta-feira, 20 de outubro de 2017, uma comitiva de gestores públicos e empresários da cidade de Alto Araguaia – MT.

A comitiva foi liderada pelo prefeito de Alto Araguaia Gustavo Melo. Na ocasião, os gestores de Costa Rica apresentaram os planos desenvolvidos que impulsionaram o potencial turístico da região, bem como os pontos turísticos. “Nosso objetivo com essa visita técnica foi discutir e traçar estratégias para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo do nosso município”, enfatizou o gestor araguaiense ao complementar que “Costa Rica se desponta como referência no turismo da região, o que despertou o interesse de visitação de representares do setor público e privado”.

“Fomos conhecer o turismo na cidade de Costa Rica que é referência nessa área, saber como foi iniciado para então explorarmos o nosso potencial em Alto Araguaia. Sabemos que o poder público não dá conta de tudo, e Alto Araguaia tem uma estrutura muito grande de serviços públicos para serem prestados. Estamos aqui com o objetivo de alavancar a imagem turística do município e também pra unir a região”, comentou o prefeito Gustavo Melo.

Conforme o secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa, a visita do prefeito Gustavo Melo e da comitiva, possibilitou estreitar laços de conhecimentos e alavancar a região. “Costa Rica está se reestruturando no processo de turismo. Alto Araguaia vem para trazer o melhor do turismo e levar o que é melhor de Costa Rica. Acredito que, com essa parceria, a gente pode criar um roteiro turístico incrementando os dois municípios que tem suas peculiaridades e potencias”, destacou Barbosa.

Por sua vez, a presidente da Aceaia – Associação Comercial e Empresarial de Alto Araguaia, Marilene Rezende, na oportunidade representando a classe empresarial do município, afirmou que acredita que o empresário tem ‘poder’ para ajudar a desenvolver o turismo em Alto Araguaia. “A gente acredita que só por meio de uma iniciativa privada que a gente consegue desenvolver o potencial que nós temos. A iniciativa do prefeito é que nos induz a desenvolver nossos potenciais e agregar valor a nosso município”, concluiu.

Foto: Francielly Yamashita – ASSECOM/PMCR

