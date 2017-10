Representantes da prefeitura de Figueirão participam de curso do IMASUL em São Gabriel do Oeste

O IMASUL realizou nos dias 24, 25 e 26 de outubro um curso sobre “coleta de sementes e produção de mudas para viveiros”, dentro do Projeto Taquari.

O curso aconteceu no Viveiro Municipal de São Gabriel do Oeste, com a participação de representantes de vários municípios da região Norte.

A prefeitura de Figueirão se fez representar pelo Coordenador local da Agraer, Fernando Fernandes Santana e o Engenheiro Sanitarista Ambiental da prefeitura, Aquino Pereira de Oliveira.

“Esses cursos são sempre bem-vindos pra gente poder trocar experiências com colegas profissionais de outros municípios, além de passar e também adquirir mais conhecimento”, disse o engenheiro Aquino.

