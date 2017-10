Prefeitura de Chapadão do Céu convida todos á participarem do evento de promoção a Saúde do Idoso

A Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Saúde, convida os idosos, familiares e cuidadores, para participarem do Evento de Promoção a Saúde do Idoso. O evento será no dia 31 de outubro, ás 19h na Câmara dos Vereadores.

A ação está sendo preparada com muita dedicação e carinho com o objetivo de reduzir as quedas em idosos, visto que o grande risco que isto acarreta para os nossos idosos e as complicações que traz.

O elenco do teatro faz parte da equipe multiprofissional do departamento da Atenção Básica de Saúde.

Venha, envolva sua família e participe desta ação.

