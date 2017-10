PDT lança pré-candidatura de Odilon a governador por vídeo

O juiz federal aposentado Odilon de Oliveira já pode ser visto nos vídeos institucionais do PDT que começaram a veicular na mídia desde ontem.

Em um deles o ex-magistrado enfatiza o trabalho de mais de 30 anos combatendo a corrupção e o crime organizado. “Agora a convite do PDT vou enfrentar outro desafio. Filio-me ao partido e vou continuar a luta pela moralização, a ética e o desenvolvimento de nosso Estado. Vem comigo”, completa.

Segundo o presidente regional da sigla, deputado federal Dagoberto Nogueira, o pré-candidato a governador de Mato Grosso do Sul do PDT gravou vários programas na última quinta-feira (26).

“Eles vão ao ar nesta semana. O Odilon está convidando as pessoas para comparecerem à convenção do PDT no próximo dia 11, que será no Ondara, a partir das 9h”, explicou.

Dagoberto também revelou que o juiz federal aposentado já está filiado há semanas.

“Ele está no partido desde o dia em que marcou um ano antes das eleições, assim que ele se aposentou. Isso porque ele poderia correr o risco de não disputar as eleições em relação ao prazo de filiação partidária. Mas o prazo voltou para seis meses. Na dúvida ele requereu a ficha”.

