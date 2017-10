Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

TEMPO DE AMAR

Matias ameaça Maria Vitória, e Vicente a defende. Matias é preso pela Polícia, e Justino e Tiana veem a cena. Januária e Hans agradecem Vicente e Maria Vitória pela prisão de Matias. Inácio afirma a Lucinda que irá ao encontro de Geraldo. Celeste questiona Eunice sobre Reinaldo. Emília comenta com Reinaldo que o irmão deveria casar-se novamente. Lucinda sonda Maria Vitória sobre a proximidade com Vicente. Januária exige que Olímpia se afaste de seu filho. Edgar desperta e chama por Olímpia. Helena sofre sem notícias de Natália e Felícia. Lucinda furta uma camisa de Inácio dos pertences de Maria Vitória. Em Morros Verdes, Delfina destrói a carta que Maria Vitória enviou para José Augusto. No Rio, Celeste sente dores e Bernardo e Eunice a ajudam. Vicente convida Maria Vitória para sair. Com a ajuda de Firmino, José Augusto sequestra Mariana em Portugal.

PEGA PEGA

Luíza e Eric discutem. Malagueta comenta com Maria Pia que Eric terá problemas com a polícia. Wanderley insiste para que Sandra Helena liberte Agnaldo. Douglas avisa a Gabriel que o matriculou na escola. Sandra Helena paga a fiança de Agnaldo. Pedrinho apresenta Arlete como sua namorada a Luíza e Eric. Lourenço conversa com Maria Pia sobre Athaíde. Domênico alerta a equipe para um e-mail com documentos comprometedores.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Gael percebe o que fez e se desculpa com Clara. Lívia afirma a Renato que Sophia conseguirá as esmeraldas. Elizabeth discute com Renan e o detetive fotografa os dois. Natanael se surpreende ao ver a nora voltar para casa cedo e reclama com Jô. Clara vai à casa de Sophia para aprender a cozinhar. Gael não aceita a sugestão de Amaral para tentar convencer Clara a mudar de ideia sobre suas terras. Renato procura Josafá, que pede para o médico falar com Mercedes. Bruno convida Raquel para um passeio. Elizabeth fica abalada ao descobrir que Henrique viajará novamente e decide aceitar sair com Renan. Sophia incentiva Gael a sentir ciúmes de Clara. Bruno beija Raquel. Renan convence Elizabeth a ir a seu apartamento e a beija. Sophia embriaga o filho e insinua que Clara o traiu. Gael agride a esposa e a leva para o hospital. Renato vê o estado de Clara e insiste que ela denuncie Gael.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O RICOE LAZARO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários