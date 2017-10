Agrinho 2017: Paraíso das Águas conquista título estadual

A Escola Municipal Juscelino Ferreira Guimarães, no distrito de Pouso Alto, se destacou mais uma vez pela excelência na educação e pelo empenho no Projeto Agrinho 2017, que conquistou o 1º lugar na categoria: “Experiência Pedagógica”, com o seguinte tema: “Água é Vida, Água é Saúde”. Os professores do Ensino Fundamental trabalharam com os alunos do 6º ao 9º ano, desenvolvendo o projeto.

A premiação contou com a presença do prefeito municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira (Xixi/PMDB), do diretor Profº João Donizete Corsini, do coordenador Profº Alex Sampaio e da relatora do Projeto, Profª. Aline Comar.

“Parabenizo todos os professores, alunos, coordenação e direção da Escola Juscelino Ferreira Guimarães pela conquista neste importante projeto, que contou com o apoio da secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, pela parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul – Famasul, onde foi possível participarmos deste projeto e que novas conquistas como esta venham a acontecer em nosso município”, enfatizou o prefeito Ivan Xixi.

O coordenador Profº Alex Sampaio e a relatora Profª Aline Comar também comemoraram a importante conquista, que somou esforços, união e apoio. Para o diretor Profº. João Donizete o empenho de todos e a dedicação foram importantes para que fosse desenvolvido com muito sucesso o Projeto. “Agradeço e parabenizo a todos pela conquista, fruto de um trabalho que estamos realizando com muito sucesso em nossa escola. Agradeço a todos que nos apoiaram neste projeto”, agradeceu o Profº João Donizete.

O guia turistico por vários rios da região foi o motorista Seu Ademir, à quem a direção da escola também fez questão de agradecer.

Em 2017 foram inscritos 2.607 trabalhos. Em relação ao concurso do ano passado houve um aumento de 83% no número de participantes, quando foram registradas 1.427 inscrições.

