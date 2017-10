Professor posta mensagem ameaçadora e deixa população apreensiva em Chapadão do Céu

A cidade de Chapadão do Céu GO, viveu momentos angustiante nesta semana, devido a uma postagem até mesmo ameaçadora de um ex – professor, Cleyton Santos, da Escola Municipal Dona Amélia

O professor postou em sua rede social, mensagem que deu para entender que iria fazer o mesmo que foi feito na escola em Minas Gerais.

Esta postagem ameaçadora, levou muitos pais a não deixarem seus filhos irem à escola no dia seguinte.

Assim que tomou conhecimento do fato o prefeito municipal de Chapadão do Céu, informou a Policia Militar e Civil das postagens, que imediatamente reforçaram a segurança nas portas das escolas e a Policia Militar tomou imediatamente as medidas cabíveis e com o apoio da Polícia Civil e de posse de um mandato de busca e apreensão, esteve na residência do referido professor para averiguação, na tarde de quarta feira (25). Alguns objetos foram recolhidos para análise e o professor não foi localizado no município.

Ontem (26), o advogado do professor entrou em contato com o Delegado de Polícia Civil Dr.Marcos Guerine, informando que seu cliente irá se apresentar para prestar esclarecimentos nesta sexta(27).

As informações são que o professor está em Paranaíba MS, na companhia de sua mãe e irmão. Após o depoimento não deverá retornar para Chapadão do Céu, evitando assim um clima de animosidade com a população.

Segundo informações da Secretaria de Educação, o professor não pertence mais ao quadro de funcionários do município, pois obteve aposentadoria especial devido suas condições de saúde.

Na publicação o professor relata as seguintes frases:

A referência ao Estado de Minas Gerais que recentemente foi destaque pela barbárie de um zelador afastado que invadiu uma creche em Janaúba MG, ateando fogo em crianças e professores, deixando 11 mortes (09 crianças) no ultimo dia 05 de outubro.

