Prefeitura de Chapadão do Céu lança programa de Calçada Solidária

No dia 25 de outubro aconteceu, na Assistência Social de Chapadão do Céu, a entrega do Cheque Moradia e da Calçada Solidária, recursos municipais.

O programa Calçada Solidária, foi lançado pelo Prefeito Rogério Graxa, uma promessa de campanha que está sendo executada. O programa beneficia famílias carentes com uma ajuda de R$ 500,00 para a construção de calçada, esta ajuda de custo pode ser investida em materiais ou em mão de obra.

“O objetivo é deixar nossa cidade toda asfaltada, com rede de esgoto e calçada, e as famílias carentes também possuem o direito de usufruir destes benefícios, por isso criamos o programa calçada solidária, para que todos em Chapadão do Céu tenham uma calçada decente.” Afirma o Prefeito Graxa.

Na oportunidade também foi beneficiada 16 famílias com o cheque moradia no valor de R$ 1.000,00. O cheque deve ser usado para adquirir material de construção, reforma ou para ampliar a moradia, dando mais conforto e espaço para as famílias morarem com seus entes queridos.

Todas as famílias serão acompanhadas pela Assistência Social para verificar a correta utilização dos recursos.

Na entrega estive presente o Prefeito Rogério Graxa, a Secretária de Assistência Social, Nádia Pelizon, a Secretária de Administração, Edileia de David, os vereadores Roni, Sérgio, Chico, Paulinho, Waltinho, além dos colaboradores da Assistência Social.

Veja mais fotos do evento aqui!

*Assecom PMCC

Comentários