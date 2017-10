Prefeitura de Chapadão do Céu faz homenagem para a equipe de vôlei feminina da cidade

No dia 23 de outubro, a Prefeitura de Chapadão do Céu realizou a entrega de placas de homenagem para a equipe infanto feminina de Vôlei de Chapadão do Céu.

O evento aconteceu na Câmara dos Vereadores e contou com a presença dos Vereadores Chico, Marquinhos, Paulinho, Mauri, Waltinho, Luiz Alberto, Sergio e Roni, além da presença da Assessora de Turismo e Cultura, Marlene Azevedo.

Também foi homenageado o Professor e Treinador José Fiorani, que está responsável pelo vôlei há 4 anos em Chapadão do Céu e a Escola do time, Dona Amélia.

O time já conquistou o tricampeonato dos Jogos Escolares da Juventude na fase estadual e representou o estado de Goiás em 3 anos consecutivos na etapa nacional.

“É com grande prazer que oferecemos esta homenagem para as meninas do vôlei que nos trouxeram tantas alegrias e reconhecimento para Chapadão do Céu. Temos orgulho destas guerreiras. Acreditamos no esporte como incentivador e por isso investimos em várias modalidades aqui no município. Parabenizo cada uma pela dedicação e esforço. Estes resultados mostram o quanto agarraram com força a oportunidade de crescer junto com o esporte.” Festeja o Prefeito Rogério Graxa.

Veja aqui mais fotos da solenidade!

*Assecom PMCC

