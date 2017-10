Moradora de Alcinópolis emprestar seu carro para ex marido mas ele some com veículo

Na tarde de quinta-feira (26) a polícia de Alcinópolis atendeu a vítima D.V., de 30 anos, da qual relatou que foi emganada pelo seu ex marido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que sofreu um acidente automobilístico e ficou impossibilitada de andar.

Assim, seu ex marido, J.B.Q., de 36 anos, ficou responsável por cuidar da filha do casal de apenas dois anos. Ele levava a criança para ficar em Costa Rica e trazia a criança todo final de semana para ficar com a mãe.

Para esse transporte, a mulher emprestou seu veículo VW GOL, e em determinado momento, o homem mostrou interesse em comprar o veículo, e a mesma explicou que queria a quantia de R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais) e que precisava quitar as parcelas restantes e fazer a transferência para o nome dele.

Assim, o acusado usou da confiança da ex mulher e disse que iria para Costa Rica, mas retornaria com o dinheiro do veículo.

A vítima disse que o ex marido agiu de má fé, pois sabia que ela se encontrava impossibilitada de andar. Assim, pegou o carro e fugiu, não sendo visto mais.

Ela tentou falar com a mãe dele, mas nem ela sabe seu paradeiro.

Além disso, a vitima foi notificada pelo DETRAN de que deveria levar seu veículo para passar na vistoria, e ficou sabendo que o carro tinha uma ocorrência de batida e multas por direção perigosa devido efeito do alcoól. O condutor teria sido autuado na época no valor de R$ 2.347,76 (Dois mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

A mulher quer que o ex marido devolva o veiculo e arque com as despesas dos reparos necessários.

Fonte: MS Todo Dia

