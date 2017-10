Instituto Federal Goiano abre processo seletivo para cursos técnicos em Chapadão do Céu.

O Instituto Federal Goiano disponibilizará 50 vagas para o curso Técnico em Informática no Polo de Chapadão do Céu. O curso ocorrerá na modalidade EaD (educação a distância), com duração de 1 ano e 6 meses, sendo que o pré-requisito é ter o ensino médio completo.

As inscrições ocorrerão no período de 19/10 á 05/11, pelo site https://sistemas.ifgoiano.edu. br/selecao_ifgoiano/index.php? id_selecao=MTEz# , onde o candidato terá acesso ao edital e formulário de inscrição.

Maiores informações na Secretaria de Educação de Chapadão do Céu ou pelo telefone (64) 3634-1958.

*Assecom PMCC

