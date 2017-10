Filho do árbitro invade campo para defender pai e jogo de futebol vira pancadaria

Um jogo de futebol na noite da quinta-feira (26) terminou em confusão, em Paranaíba. De acordo com o boletim de ocorrência, após o árbitro expulsar um dos jogadores, houve discussão, agressões e até ‘cadeiradas’.

Conforme o registro, feito pelo árbitro, durante o primeiro tempo, ele deu um cartão amarelo a um dos jogadores. O atleta bateu com as mãos no peito dele e acabou sendo expulso. Inconformado, o jogador começou a fazer ameadas.

O filho do árbitro, que estava assistindo ao jogo, entrou na discussão para defender o pai e o jogador pegou uma cadeira para tentar atingir o filho do juiz.

Neste momento, os torcedores entraram em campo para separar a confusão.A partida terminou, mas a confusão continuou e o juiz foi atingido por uma ‘cadeirada’ nas costas.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça na DP de Paranaíba.