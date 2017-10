Comunicado: Torneio de Futebol Society que aconteceria domingo, 29, foi cancelado

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Cultura e Esporte, informa que o Torneio Intermunicipal de Futebol Society que aconteceria neste domingo, 29, no estádio da Serc, foi cancelado. O evento estava no calendário oficial em comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul.

A motivação é que já existe um torneio que acontecerá na mesma data do Clube Paineiras, assim, prezando por não enfraquecer os dois eventos pela divisão do público e dos participantes, a Secretaria de Cultura e Esporte decidiu pela suspensão do evento.

Vale ressaltar que a população poderá prestigiar a 4ª rodada do I Campeonato Regional de Futebol 7 Society, que acontecerá no sábado, 28, no estádio da Serc.

A Secretaria de Cultura e Esporte agradece a compreensão da população.

*Assecom PMCS

