Com apoio do Governo Municipal, jornalista Leila Ferreira emociona público em palestra realizada no Conviver

Na noite da última quarta-feira, 25 de outubro de 2017, a jornalista e escritora Leila Ferreira emocionou o público e foi aplaudida de pé após ministrar, no Conviver – Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho”, a palestra “A arte de ser leve”.

Ao fazer um breve relato sobre sua infância na cidade de Araxá – MG, Leila Ferreira levou o público presente a fazer uma reflexão sobre suas atitudes no dia a dia. “As pessoas precisam ser mais bem humoradas, felizes, educadas, gentis e desaceleradas, deste modo conquistando assim uma melhor convivência nos ambientes em que frequentamos”.

“Nesta noite, todos nós aprendemos um pouco com a Leila o que a vida nos ensina todos os dias, em todos os momentos, mas que infelizmente insistimos em não absorver. Ela utilizou da força e da exaltação para nos acordar para a sabedoria e nós levar a entender que com leveza e a simplicidade a vida é mais agradável”, destacou o presidente da ACIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica – Anderson Ferreira Dias.

Já o secretário de Agricultura e Desenvolvimento, Ailton Martins de Amorim, que também esteve prestigiando o evento, destacou a importância da parceria e também da participação popular em eventos que somam conhecimento e sabedoria.

“Essa parceria com a ACIACRI e o Sebrae/MS – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – colabora imensamente com a sociedade, pois palestras como essas motivam as pessoas e desta forma impulsiona o bom relacionamento no comércio, no setor público e também no convívio familiar. Enumerando esses aspectos podemos dizer que estamos no caminho certo”, afirmou o gestor público.

A palestra contou com um público de aproximadamente 200 pessoas. Toda a renda do encontro foi revertida para FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica – que também foi parceira na realização do evento.