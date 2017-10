Aluno da Escola Municipal de Figueirão vence concurso estadual de redação

O primeiro lugar do concurso Agrinho 2017, na categoria redação – história em quadrinhos, 5º ano, foi para o aluno Ezequiel Ortiz Pereira da Silva, da Escola Municipal Prof. Antonio Inácio Furtado. Ele concorreu com estudantes de escola pública de todo Mato Grosso do Sul e obteve as maiores notas do concurso. O aluno recebeu das mãos do presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, um notebook e pela primeira colocação sua professora Anaides Pereira da Silva, recebe o valor de R$ 500,00. A cerimônia de premiação e encerramento do Programa Agrinho 2017 aconteceu nesta quinta-feira (26), no Murano Buffet, em Campo Grande (MS).

O aluno escreveu a história “Lavoura de Melancia”. “Conto na redação que um pai encontra uma semente de melancia, apresenta para a filha e juntos constroem uma grande lavoura. Nesta lavoura nasce a maior melancia do Brasil, que vai parar na Revista Agrinho 2017”, conta o vencedor do prêmio. “Minha ideia é mostrar que se as pessoas colocarem o coração nos projetos, elas conseguirão fazer”, completa o aluno ao agradecer a professora, também premiada, e a coordenadora, Marilene Rodrigues Tiago, pelas contribuições.

Para o prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, é um orgulho o ensino fundamental de Figueirão receber tamanho destaque. “Ao todo o Programa Agrinho em 2017 alcançou cerca de 185 mil estudantes e 8 mil professores de 498 escolas públicas, de 57 municípios do Estado. Ver o Ezequiel, aluno de Figueirão, no topo, mostra o desempenho dos nossos professores, representa o quanto estamos evoluindo na educação. E melhor ainda, é ver um aluno que morador da zona rural, rompendo barreiras e mostrando que não existem limites para imaginação e para a dedicação com a escola. Dividimos esse prêmio com todos os educadores do município e com todos os pais que incentivam os alunos, em casa”, enfatiza o prefeito.

O Concurso Agrinho é realizado pelo Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com apoio institucional da Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS. Desde 2014, quando foi implantado, o programa atua no nível fundamental, nas redes públicas de ensino.

Conforme o presidente do Sistema Famasul, o trabalho em conjunto com as secretarias municipal e estadual de educação tem garantido que o Agrinho leve às escolas, com material didático próprio, temas transversais propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) estabelecidos pelo Ministério da Educação.

“Não há transformação sem conhecimento e é por isso que o Sistema Famasul acredita no Agrinho e avança, a cada ano, com essas parcerias valiosas com os sindicatos rurais, municípios e Governo do Estado de MS. Em cada trabalho escolar que recebemos temos a felicidade de ver alunos e a comunidade escolar envolvidos em assuntos do setor produtivo”, afirma o presidente da entidade, Mauricio Saito.

*Diego Silva

