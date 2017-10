Agrinho 2017: Educação de Chapadão do Sul conquista mais um título estadual

Algumas semanas após conquistar o prêmio de vice-campeão no FETRAN-MS de melhor peça e conquistar o prêmio de melhor roteiro do FETRAN-MS, ambos na categoria Juvenil, pela escola Cecilia Meireles, Chapadão do Sul volta a ser destaque na capital do Mato Grosso do Sul após a conquista do terceiro lugar da redação do Projeto Agrinho 2017, com a aluna Caroline Gabrielli Lourenço Novo, da Escola Municipal Aroeira, que te como professora responsável Janaina Aparecida da Silva.

A conquista é da categoria melhor redação do 4º ano do Ensino Fundamental.

Em 2017 foram inscritos 2.607 trabalhos. Em relação ao concurso do ano passado houve um aumento de 83% no número de participantes, quando foram registradas 1.427 inscrições.

A premiação aconteceu na tarde desta quinta-feira, 26, em Campo Grande, e além da jovem aluna Caroline Novo e da professora Janaina da Silva, estavam presentes a diretora das escolas do campo Vania Quirino, a mãe da aluna Marlene Novo e a representante do Sindicato Rural de Chapadão do Sul Lucicleia Freitas.

A diretoria das Escolas do Campo agradece a todos que fizeram parte deste importante processo que resultou nesta conquista, e principalmente ao secretário de Educação de Chapadão do Sul, Guerino Perius, que não mediu esforços para, ao lado do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, trazer esse grandioso projeto educacional para Chapadão do Sul.

Premiação

Neste ano, o número de participantes que serão premiados aumentou de três para cinco em cada categoria. Nas categorias desenho e redação, os prêmios vão de uma bicicleta até um notebook para os alunos e R$ 500 para os professores.

Assim, a aluna ganhou um novo smartphone e a professora R$ 500. Além disso, o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, ganhará um troféu do Agrinho 2017.

Projeto Agrinho

O Agrinho é um programa de responsabilidade social do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/MS) e da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (FAMASUL), desenvolvido em parceria com o Governo Estadual e com as Prefeituras por meio das Secretarias Municipais de Educação, empresas e instituições públicas e privadas.

Em Chapadão do Sul, o projeto foi trazido pelo Sindicato Rural de Chapadão do Sul.

O Agrinho tem como objetivo a complementação de atividades de aprendizagem para alunos do ensino fundamental, garantindo que, ainda na fase inicial de sua formação escolar, tenham contato com assuntos que os façam fortalecer a consciência ambiental e de relevância social promovendo uma educação crítica e reflexiva.

Participam do Programa crianças e jovens do 1º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas da rede pública de ensino e seus professores.

*Assecom PMCS

