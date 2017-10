Ação conjunta da polícia de Camapuã e Ribas do Rio Pardo recupera carro roubado e prende bandidos

Na manhã desta sexta-feira (27), a Polícia Civil de Camapuã atendeu J.R.F. de 35 anos, que havia acabado de sofrer um roubo a mão armada, aos policiais o “J” informou que estava saindo do escritório de contabilidade onde trabalha, na Rua Campo Grande, e ao caminhar em direção ao seu veículo, dois indivíduos de porte físico magro, aparentando entre 19 e 20 anos, o renderam e mandaram a vítima entrar no carro e dirigir.

De acordo com o boletim de ocorrência, os bandidos pediram dinheiro e afirmaram que queriam o carro e dinheiro para abastecer, porém a vítima afirmou que não possuía dinheiro consigo, assim eles mandaram que a vítima fosse até um posto de gasolina e abastecesse o veículo.

Ao chegar no posto, a vítima disse aos indivíduos que teria de descer para passar o cartão crédito.

Nesse momento, ele correu sentido lateral a rua do posto, e os bandidos fugiram arrancando com o veículo sentido Vila Industrial.

O carro roubado era um Hyndai HB20, de cor branca, com teto preto envelopado, placa QAD-9259.

Poucas horas depois o carro foi recuperado e os dois bandidos presos em flagrante na rodovia MS-357 entre Camapuã e Ribas do Rio Pardo, o veículo só foi recuperado graças a uma ação conjunta e rápida das Policias Militar de Camapuã e Ribas que entraram em contato e realizaram o cerco aos criminosos.

No momento da abordagem policial os dois bandidos estavam armados cada um com um revólver mais não ofereceram resistência, imediatamente os criminosos foram algemados e encaminhados para a Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo onde permaneceram presos a disposição da justiça.

Já o veículo roubado teve a parte da carenagem da frente quebrada devido à alta velocidade dos criminosos na estrada de terra, o carro foi aprendido e será entregue ao dono após as providências de praxe.

A dupla de assaltantes não teve a identidade revelada até o momento.

