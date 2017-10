Traficante tenta fuga de dentro do Forum foi necessário usar bala de borracha para dete-lo

Foi necessário um tiro de calibre 12 para evitar a fuga do jovem Victor Hugo Araújo dos Santos (19) nas imediações do Forum de Chapadão do Sul na tarde de ontem (25). Ele é acusado de tráfico de drogas e acabou preso no último dia 20 de outubro com mais de cem quilos de maconha e 1 de cocaína na BR-060 pela Polícia Militar. Dois policiais civis foram encarregados de levar Santos para audiência com o juiz. Um dos agentes foi ao banheiro e quando voltava o rapaz – mesmo algemado – saiu correndo. O colega que vigiava foi surpreendido pela ação mas acabou derrubando o criminoso com um balaço de borracha nas costas. Santos passe bem apesar de alguns vergões no corpo.

TRAFICANTE – Victor Hugo Araújo dos Santos caiu numa barreira da 4ª Cia de Polícia Militar na BR-060, cidade de Paraíso das Águas. Ele transportava 106,7 quilos de maconha e 1,1 KG de cocaína num Fia Pálio com placas de Brasília. Ele mora em Goiânia e usava o sistema de transporte denominado “Cavalo Doido” porque não esconde a droga, aumentando o risco de prisão.

TIJOLOS – No banco direito tinha uma bolsa de couro coberta com um casaco que escondia alguns tijolos. Após dar voz de prisão ao traficante os PMs localizaram outras malas recheadas. A droga, R$ cerca de 600,00 em espécie, dois celulares e o carro foram apresentados na delegacia da Policia Civil de Paraíso das Águas juntamente com o criminoso.

BALA DE BORRACHA – Bala de borracha consiste de um projétil de látex para conter tumultos violentos ou manifestações onde a intenção é de dispersar a turba. O nome técnico desse tipo de munição é munição de elastômero e pode apresentar-se em vários formatos e tipos. Basicamente é encontrado no calibre 12, podendo constituir-se de projétil singular ou em vários fragmentos. Munição de elastomero no calibre 12. O cartucho geralmente é transparente para não haver confusão com o de uso letal.

É semelhante a munição comum, pois tem uma cápsula com pólvora para impulsioná-la e uma ponta, que é a parte que atinge o alvo. A diferença é que a ponta não é de metal como nas munições comuns, mas de borracha.

NÃO PERFURA – A vantagem desse material é que ele não perfura a pele profundamente, porém a munição de borracha pode causar ferimentos graves se atingir o rosto, cabeça e até fatal em pontos como nuca ou nos olhos, ou dependendo da distância, perfurar órgãos internos pelo impacto da bala. Por isso os tiros só devem ser dados na direção das pernas.

USO RESTRITO – Os primeiros usos da bala de borracha se deram durante a década de 70, pelo exército britânico, na Irlanda do Norte. Foram desenvolvidas para serem atiradas contra o chão, rebatendo assim nas pernas de manifestantes ou agitadores. Versões mais fracas, para uso civil, são vendidas normalmente em alguns países. Esse não é o caso do Brasil, onde o uso desse tipo de armamento está restrito a policiais, guardas, militares e empresas de segurança privada.

