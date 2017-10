Prefeitura de Chapadão do Céu publica o edital com os lotes sujo

A Prefeitura de Chapadão do Céu, publicou hoje, 26/10/2017, o edital com os lotes sujo. Para facilitar a consulta da população, o edital foi separado por bairro e publicado no placar da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Saneacéu para consulta. A lista está disponível também no portal oficial do município (ver: http://www.chapadaodoceu.go.gov.br/governo/diario-oficial )

Para tornar o processo mais justo, os servidores da Receita Tributária também estão entregando as notificações pessoalmente para os contribuintes. O prazo concedido é de 15 (quinze) dias para a limpeza, sendo que o prazo máximo para limpeza é até 10/11/2017.

“Para facilitar a comunicação, estão sendo enviando emails e sms para os contribuintes que estiverem tais dados disponíveis no cadastro de contribuintes, além de publicarmos os editais nos placares da Prefeitura, Câmara Municipal e na Saneacéu para consulta da população.” Afirma o Superintendente Municipal da Receita Tributária, Marcelo Dopke Melo.

A Secretária de Administração, Finanças e Planejamento, Ediléia de David realça a importância de uma cidade limpa: manter a cidade limpa é uma das metas do Prefeito Rogério Pianezzola, a cidade fica mais bonita e fica livre de alguns tipos de insetos, animais peçonhentos e doenças. Não é uma tarefa fácil, disponibilizamos servidores para identificar os imóveis, notificar os contribuintes e para os contribuintes que não cumpriram as notificações dentro do prazo determinado, a Secretaria de Obras estará limpando e posteriormente iremos cobrar por tal serviço e a multa por infringir a legislação.

Colabore você também! Ajude na limpeza da Cidade!

Comentários