Policiais foram homenageados em Chapadão do Céu pela administração e comando da PM

O Prefeito Rogério Graxa e o comando da polícia militar rodoviária de Goiás, realizou uma cerimônia na manhã desta quinta-feira (26), na prefeitura municipal de Chapadão do Céu, em homenagem aos policiais militares que se destacaram em ocorrências em que resultou numa grande prisão de drogas e recuperação de veículos roubados, nesta semana na GO 050.

A Polícia Militar e a prefeitura municipal, homenageou alguns dos policiais militares atuantes na operação, que tirou de circulação quase 2 toneladas de entorpecentes.

A cerimônia de homenagem foi na sala de reuniões da prefeitura, e contou com a presença do Prefeito Municipal Rogério Graxa, do comandante da Policia Rodoviária, Cel. Márcio,Ten. Nilson, Cap. Gontijo, além de oficiais e praças da corporação, vice-prefeito Cidão, vereadores, Paulinho, Sérgio, Roni e Valtinho, além de todo secretariado da administração.

Os militares estaduais que se destacaram receberam diplomas de elogio ou referência elogiosa pelo bom trabalho desenvolvido, na operação que até agora apresentou resultados excelentes em virtude do empenho do efetivo que tem compensado qualquer outra deficiência que possa ter existido. São inúmeras prisões, apreensões de armas e de drogas, respostas rápidas à população que espera sempre um bom atendimento da corporação

Para o prefeito municipal Rogério Graxa, esta simples homenagem é necessária para estes policiais militares que tanto fazem em prol da população. “É importante o reconhecimento da nossa administração e dos próprios companheiros de farda, pois isto motiva outros policiais a procurarem praticar cada vez melhor a sua profissão e construir uma sociedade melhor e mais justa”, Graxa disse que todos os policiais que estão zelando pelo bem-estar da população céu-chapadense, receberão as homenagens.

O Cel. Márcio agradeceu o apoio que o município tem dado para a polícia militar e disse que Chapadão do Céu é a menina de ouro da PM, que encontrou tanto nas autoridades municipais, como no Conselho Municipal de Segurança, respaldo para realizar um trabalho digno para garantir a segurança dos céu-chapadenses

.

Comentários