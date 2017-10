PMA autua pecuarista em R$ 13 mil por desmatamento ilegal de vegetação nativa de cerrado

Durante fiscalização ambiental em propriedades rurais do município ontem (25) à tarde, Policiais Militares Ambientais de Cassilândia localizaram uma área de vegetação nativa desmatada ilegalmente.

Os policiais verificaram que o fazendeiro havia desmatado uma área de 13 hectares de vegetação nativa, com uso de um trator de lâminas, sendo derrubadas árvores de grande porte, sem autorização do órgão ambiental. As atividades foram interditadas e o proprietário da fazenda (63), residente em Cassilândia, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 12.900,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

