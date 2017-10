A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Cultura e Esporte informa que na segunda-feira, 30, inicia o período de inscrições – matrícula e rematrícula – para as aulas de natação e hidroginástica no Centro Aquático Municipal

As inscrições devem ser realizadas na Secretaria do Centro Aquático, no período da manhã: das 7h às 11h. A Secretaria fica localizada na Rua 12, esquina com Rua 17.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 99985-2412.

