Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Com prudência e reserva você chegará onde deseja. Dia propício no plano profissional, financeiro e amoroso. Dia também favoráveis para jogos, loterias, sorteios e casamento. Dê mais atenção a sua família.

TOURO – Dia positivo que o beneficiará muito e de modo decisivo. Notícias agradáveis. Não dê crédito a rumores e boatos que possam surgir. Data positiva para fazer mudanças.

GÊMEOS – Amigos ou pessoas do seu relacionamento poderão livrá-lo de embaraços financeiros neste dia, principalmente se forem do sexo oposto. Evite exagerar nas palavras. Dê mais atenção a sua família. Prenúncio de uma viagem.

CÂNCER – Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e muito benefício receberá em breve. Fuja da rotina.

LEÃO – Temperamento generoso e cordial tornando-o o centro das atenções. Grande felicidade matrimonial. Pratique algum esporte moderado. Não descuide da saúde. Sucesso cultural e público.

VIRGEM – Evite desavenças, questões e desarmonias na vida doméstica. Por outro lado, terá sucesso nos negócios relacionados com construção e com metais de um modo geral e será bem sucedido profissionalmente.

LIBRA – Pessoas conhecidas podem ajudar você neste momento, principalmente se forem do sexo oposto. Evite exagerar as palavras. Dê mais atenção à sua família e é um momento bom para viagens curtas.

ESCORPIÃO – Talvez não consiga nestes próximos dias a inteira liberdade que quer e precisa. Mas é provável que, se meditar sobre a opinião dos outros, terá maior recompensa num futuro próximo. Boa influência para o romance e o casamento.

SAGITÁRIO – A lua na posição em que está vai estimulá-lo ainda mais. Dê assim, vazão ao seu otimismo. Tome as iniciativas que julgar indispensáveis. Evite qualquer intempestividade.

CAPRICÓRNIO – Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil. A posição de Vênus favorece você em todos os sentidos. Os obstáculos tendem a desaparecer diante do período propício que se inicia agora.

AQUÁRIO – Uma fase muito boa para você. Tendência a se entender perfeitamente com sua família e com seus superiores e colegas de trabalho e lucrará bastante se poupar seu dinheiro. Pode realizar negócios.

PEIXES – Uma fase em que poderá fazer ou pedir empréstimos e assinar documentos, ações ou mesmo pedir aumento de vencimentos, que será muito bem sucedido. A saúde estará boa e as chances de êxito amoroso e social. Pratique um esporte para manter a forma.

Comentários