Fim da greve: Funcionários da Viação São Luiz voltam às atividades

Funcionários da Viação São Luiz retomaram atividades após negociação feita com a empresa na tarde desta quarta-feira (25). Novas negociações serão feitas na próxima segunda-feira (30).

Alguns motoristas que fazem o transporte interestadual se concentraram em frente a filial da empresa que fica na avenida Gunter Hans, sentido Sidrolândia, durante o dia de hoje. Mais de 160 trabalhadores pararam as atividades em forma de protesto devido aos salários atrasados.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Campo Grande (STTRCG), Samir José Silva, os pagamentos estão atrasados desde setembro e os tickets alimentcoração desde janeiro deste ano.

“O que conseguimos foi só o pagamento do salário, mas os vales quinzenais e os nove tickets continuam em aberto”, disse.

Ainda de acordo com o presidente do sindicato, se a empresa não cumprir com o acordo, eles vão até a sede que fica em Três Lagoas.

Em Campo Grande a empresa tem 89 funcionário, 28 em Cassilândia e 43 em Rondonópolis-MT.

As atividades, tanto de transporte como de rodovia, foram paralisadas hoje e muitos passageiros tiveram de seguir viagem em ônibus de outras companhias.

O presidente do sindicato declarou que a empresa atende, aproximadamente, de 4 a 5 mil passageiros por dia.

Viagens e atividades agendadas para a noite de hoje voltaram ao normal. “Eles vão voltar as atividades ainda hoje, mas se a empresa não cumprir com o acordo, terá nova paralisação”, adiantou Samir.

