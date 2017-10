CPE DO 14ºCRPM realiza a maior apreensão de maconha em 2018 na GO-060

De acordo informações da 14ª CRPM, após receber uma denúncia anônima sobre um veículo que estaria transportando maconha do Paraguai, a equipe de inteligência, CPE 20, iniciou o monitoramento da GO-060 e com o apoio da equipe CPE Comando procedeu a abordagem no veículo Ford Focus, de cor branca, ocupado por Alan Benites Rodrigues, 21 anos (antecedentes criminais: tráfico).

Ao realizar a busca veicular foi encontrado no veículo 810 tabletes de maconha, totalizando mais de 600kg de entorpecente.

Ato contínuo, as equipes especializadas abordaram o veículo Renault Logan, ocupado por Kátia Aparecida Teodoro dos Santos, 35 anos, e Cristiano Aparecido Vieira, 39 anos, que realizavam a função de batedores da carga.

Diante dos fatos, os envolvidos Alan, Cristiano e Kátia foram conduzidos a Delegacia de Polícia Federal em Jataí para providências cabíveis.

O veículo Ford Focus, utilizado para transportar a droga, é também produto de roubo e o condutor do mesmo, Alan, possui um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Pontaporã-MS, pelo crime de Tráfico de Drogas.

Repórter Mari JTI/ (PlantãoJTI)

