Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Leide conforta Lica. Os alunos confrontam Edgar sobre as atitudes de Malu e ameaçam deixar o Colégio Grupo. K2 se incomoda ao saber que Tato aceitou ser padrinho de Tonico e afirma que o namorado irá se arrepender. Edgar avisa a Malu que avaliará suas novas regras. Tina planeja como afastar Telma de casa para ficar sozinha com Anderson. Fio lamenta não encontrar Ellen na saída do colégio. Jota, Ellen e Juca pensam em um novo projeto tecnológico. Benê pede ajuda a Juca com a letra de sua música, e Guto sente ciúmes dos dois. Todos vão à cerimônia de Tonico, e Ellen e Tina vão atrás de Lica. Keyla comenta com as amigas que Nestor sugeriu que ela se casasse com Deco. Começa o ritual em homenagem a Tonico.

TEMPO DE AMAR

Maria Vitória aceita o empréstimo de Lucinda, sem desconfiar das reais intenções da vilã. Inácio sente dores na cabeça e Tiana o ajuda. Nicota e Maria Vitória falam de Matias. Reinaldo diz a Olímpia que Edgar precisará de transfusão de sangue. Otávio, Artur e Agenor aceitam ser doadores de Edgar. Inácio sofre com dores, e Reinaldo descobre que os remédios dados por Lucinda são falsos. Emília observa Lucinda. Vicente analisa a luva encontrada por Isolina no local do crime contra Edgar. Lucerne libera Natália e Felícia para trabalhar em seu cabaré. Tomaso gosta do discurso político de Otávio, e Giuseppe se alarma. Hans e Januária chegam ao hospital para ver Edgar e falam com Reinaldo. Inácio anuncia que pode ver o vulto de Lucinda, que fica aflita. Maria Vitória se despede de Helena. Felícia provoca Teodoro, que garante que encontrará Maria Vitória. Vicente e Maria Vitória se encontram na pensão. Por carta, Irmã Assunção revela a José Augusto o paradeiro de Mariana em Portugal.

PEGA PEGA

Sandra Helena afirma a Malagueta que ele pagará pelo que fez. Mônica conta a Evandro onde está escondida. Sabine fica arrasada ao ouvir de Pedrinho que ele está apaixonado por outra mulher. Eric pergunta a Douglas se pode acessar as câmeras de segurança do seu computador. Maria Pia promete a Malagueta que será seu álibi, caso ele seja pego. Elza conta a Júlio que pressente que Arlete está apaixonada. Lourenço insiste em falar com Luíza.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Elizabeth se incomoda com o atrevimento de Renan, mas aceita sair com ele para mostrar os seus croquis. Lívia convida Renato para jantar em sua casa. Gael e Clara voltam de viagem e Sophia convida o casal para jantar em sua casa. Rosalinda consola Estela. Nádia tenta humilhar Raquel e Gustavo a repreende. Bruno pede para Raquel cozinhar para ele. Rafael conta para Renato que a família de Lívia está quase falida. Clara questiona Gael sobre o motivo do jantar de Sophia. Leandra procura Mercedes. Renan e Elizabeth se encontram e Natanael comemora. Gael tenta iniciar uma discussão com Renato. Sophia diz que pode transformar o sítio de Clara em um garimpo e a neta de Josafá recusa a proposta.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Pressionada por Bruno, Maria José tenta convencê-lo de que Alessandro é uma boa pessoa e que já aceitou lhe dar o divórcio. Bruno volta a dizer que Alessandro tem muitos inimigos. Vitória pergunta se Alessandro já se lembrou de tudo. Ele diz que sim, mas falta se lembrar de alguns detalhes de seu casamento. Vitória não acredita nele. Alessandro acusa Bruno de planejar o casamento com Maria José e provocar o acidente. Ele nega tudo e depois faz ameaças a Maria José para que fique calada. Alessandro diz a Vitória que o melhor para todos é que Bruno vá viver no exterior. Vitória pede a Alessandro que dê outra oportunidade a seu filho. Alessandro volta a pressionar Maria José e ela acaba contando como tudo aconteceu e as ameaças de Bruno. Chocado com tudo que acaba de ouvir, Alessandro promete a Maria José que não fará nada contra ela e pede que não comente com ninguém a conversa que tiveram, muito menos com Vitória. Alessandro, em tom de cinismo, diz a Bruno que gosta da mulher que lhe escolheu e diz que pretende ficar com ela. Bruno fica furioso. Alessandro comenta com Fernando tudo que acaba de descobrir. Bruno diz a Alessandro que aceita viver no exterior. Alessandro diz a Fernando que vai vigiar Bruno para que não obrigue Maria José a acompanhá-lo.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Marisa está muito triste com a morte de Rosário. Mariana acredita que Fernanda e Pedro estão mortos. Branca diz a Amélia que quando seu pai se recuperar vai demonstrar todo seu amor e arrependimento. Mariana proíbe Camila de se aproximar da cabana abandonada. Hernani sugere a Mariana que se livre de Branca. César pede Clarita em casamento. Branca pede a Carlos que vá ver Fernando, porque está muito deprimido. Fernanda entrega a Pedro todo dinheiro que ganhou. Isabela debocha de Fernanda. Mariana pede a ajuda de Luiz para declarar seu pai mentalmente incapaz. Luiz se nega a modificar o testamento do Sr. Fernando. Furiosa, Mariana o chantageia e ameaça contar tudo que sabe para sua esposa. Marisa comenta com Isabela que se reconciliou com o marido. Leopoldo chega procurando por Andréia. Marisa propõe que saiam os quatro para tomar um drinque. Andréia reclama com Luiz por ele ter se reconciliado com a esposa e lhe devolve o anel. Leopoldo e Marisa entram no escritório e encontram os dois juntos. Branca prepara a comida favorita de Amélia. Marisa encontra o anel de Andréia no escritório do marido.

CARINHA DE ANJO

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

aconselha que é justamente em tempos de guerra que atitudes de amor devem ser valorizadas e incentivadas. Severo quer saber de Cedric quais são os próximos passos de Otoniel contra ele. Otoniel pede a Mistral que assegure que a população esteja segura e não entre em pânico e pede para levar Marion de volta a torre. Marion diz que não pode ser tratada assim e já provou que está do lado do rei. Matriona discute com Quixote por ter expulsado Falstaff com um facão. É quando Tácitus entra carregando Carmona sobre o ombro. Carmona o chama de ogro e grita para que a coloque no chão. Corinto entra correndo, ofegante e diz que vai levá-la para casa. Carmona diz que não vai a lugar nenhum. Carmona abaixa a cabeça e chora. Dulcinéa sente dores e Lizabeta está com ela. Elia traz algo para Dulcinéa se alimentar. Gonzalo encontra com Jacques na prisão. Jacques pede que o ajude a sair dali. Enrico diz à Pietra que não vê a hora de tê-la como esposa. Enrico sorri e beija Pietra, carinhoso. Selena está supresa diante de Bartolion e Otoniel e diz que não parece adequado casar Enrico no momento de guerra. Tácitus coloca Carmona na cama e se levanta para sair, mas ela o segura e diz que não quer ficar sozinha. Carmona e Tácitus se beijam. Enrico e Pietra conversam com Elia e diz que querem uma cerimônia simples para o casamento. Selena está irritada e anda de um lado para o outro diante de Daros e diz que é um absurdo realizar o casamento do príncipe num momento como esse. Cedric sugere a Severo que Pietra seja queimada na fogueira. Chega o dia do casamento de Enrico e Pietra. Na sala do trono, Bartolion se aproxima, se coloca diante de Enrico. Mistral se coloca diante da porta. Pietra entra, linda. Gonzalo diz à Brione para deixarem Belaventura. Brione pede para que não tenha que escolher. Joniel conversa com Tiana sobre reconstruir o reino de Terragalon e Tiana diz que seria uma loucura. Brione resiste, mas aceita partir com Gonzalo. Selena visita Marion na prisão. Selena diz à Marion que Enrico e Pietra estão se casando e que se ela tem alguma coisa que impeça esse matrimônio que fale imediatamente. Severo e Cedric estão diante da mesa, onde há um mapa de Belaventura. Cedric e Severo comemoram com uma taça e brindam. Alguns instantes e Cedric passa mal e cai no chão. Bartolion vai sacramentar a união de Pietra e Enrico e Selena interrompe e diz que o casamento não pode acontecer, para espanto de todos.

O RICO E LAZARO

Lior grita tentando avisar sobre a presença do assassino. O cavalo se assusta e parte em disparada. O animal acaba atropelando o criminoso. Madai diz que o rapaz os salvou do ataque. Joana pede para Ayana se explicar. Arioque troca farpas com Zac na Casa da Lua. Sammu-Ramat ameaça Nitócris. Ayana revela a verdade para Joana, mas não diz que foi mandada por Zac. Sammu-Ramat diz lamentar a morte do pai de Malca. Zac se irrita ao saber que Ayana contou quase toda a verdade para Joana. Zelfa fica triste com o egoísmo de Tamir e Shamir. Talita e Samira tentam ouvir o sermão de Fassur na sinagoga, mas o sacerdote percebe a presença das moças no local. Belsazar manda Lior dá um recado aos familiares. O príncipe avisa que fugirá, mas um dia tomará o trono da Babilônia.

