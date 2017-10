Acidente envolveu quatro veículos na MS 306 em Chapadão do Sul

No final da manhã desta quinta-feira, 26 de outubro ocorreu um grave acidente de trânsito na MS 306, no Município de Cassilândia, distante 15 Km de Chapadão do Sul, próximo da divisa dos dois municípios.

Segundo um motorista envolvido no acidente, dois bitrem trafegavam no mesmo sentido, Cassilândia a Chapadão do Sul, em uma subida de longa visão. Um motorista resolveu ultrapassar e deparou-se com outro bitrem, carregado com grãos, que vinha em sentido contrário. Logo atrás vinha um caminhão truque, carregado do carnes, que bateu na traseira do bitrem saiu de sua pista, bateu em outro veículo, um cavalo mecânico que fazia o sentido contrário e desceu o aterro da rodovia com a cabine destruída pelos dois impactos.

No total, quatro veículos pesados se envolveram no acidente. O motorista do caminhão ainda ficou caminhando no local, mas em seguida passou mal e foi conduzido para o Pronto Socorro do Hospital Municipal de Chapadão do Sul, por terceiros usuários da rodovia, para exames médicos.

O bitrem que teria provocado o acidente acabou saindo da rodovia, mas foi retirado com a ajuda de um trator e evadindo-se do local. A placa do veículo foi anotada. O motorista do cavalo mecânico que foi atingido pelo caminhão de carnes estava no local. Ele criticou o motorista de um bitrem que fazia uma ultrapassagem perigosa e reclamava de dores nas costas, mas preferiu que não se chamasse os Bombeiros.

Já o bitrem que recebeu o impacto na traseira ficou parado na margem da rodovia, 100 metros aproximadamente do local do impacto com pedaços da cabine do caminhão presa, com pneus do último eixo estourados e o eixo danificado.

A pista não foi interditada e o trânsito no local flui com lentidão, mas sem congestionamento. Uma empresa de segurança particular está no local com três homens resguardando a carga do caminhão.

Fonte: Jovemsulnews

Comentários