Foi perdido no último final de semana, uma chave de carro da marca FIAT (parecida com a da foto), juntamente com mais duas chaves residencial e um Parquímetro azul em Chapadão do Sul.

O proprietário está oferecendo uma gratificação para quem encontrar e devolver.

Qualquer informação entrar em contato nos telefones (67) 3562-4806 ou (67) 99643-5535.

