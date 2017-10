Operação reúne 3,4 mil militares do Exército no sul de MS para fazer simulação com veículos de guerra

Um grupo de 3,4 mil militares do Exército de cinco municípios da região sul de Mato Grosso do Sul participam nesta quarta-feira (25) da Operação Panduí, que faz parte do treinamento para o Sistema de Monitoramento de Fronteira (Sisfron).

Os militares vão ter uma simulação em veículos de guerra como caminhões, armas e estão previstos pontos de bloqueio. Hoje participam 600 homens em Laguna Carapã, mas também fazem parte homens de Dourados, Ponta Porã e Caarapó.

De acordo com o Exército, a rotina dos moradores não deve ser modificada, todo esse cenário é fictício e que todos os órgãos de segurança e a prefeitura da cidade foram comunicados.

Sisfron

O projeto-piloto do Sisfron funciona na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Dourados e abrange cerca de 650 quilômetros de fronteiras no estado, que são monitorados por radares fixos e móveis, sensores óticos e câmeras de longo alcance. Mato Grosso do Sul está localizado na fronteira do Brasil o Paraguai e a Bolívia.

O Sisfron está em fase de testes e foi criado para proteger a fronteira do narcotráfico e contrabando. O sistema é composto de radares, veículos, computadores e sistemas de comunicação de última geração. O projeto piloto do Sisfron deve ficar pronto até 2021 e vai abranger mais de 16 mil quilômetros de fronteira no Brasil.

O Sisfron também engloba comunicações táticas e estratégicas, e conta com tropas do exército, caminhões, trens, helicópteros e blindados. O monitoramento de vídeo será feito pelo exército por câmeras e transmitido em tempo real para o centro de comando. O sistema prevê que podem ser usados também câmeras de longo alcance, satélites e veículos não tripulados, que podem filmar e tirar fotos.

