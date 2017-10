Funcionários da São Luiz fazem greve pelo atraso de salários e benefícios

Funcionários da Viação São Luiz entraram em greve nesta quarta-feira (25) motivados pelo atraso no pagamento dos salários, férias e vale-refeições. Os trabalhadores fazem um protesto na frente da companhia cobrando um posicionamento dos patrões sobre as reivindicações.

O presidente do STTRCG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Campo Grande), Samir José Silva, disse ao Campo Grande News que a categoria está com as contas atrasadas e muitos não têm dinheiro para comprar comida para alimentar suas famílias.

Segundo ele, o salário referente a agosto, que deveria ter sido depositado no quinto dia útil de setembro, só foi repassado em outubro. Já o de setembro, que deveria ter caído no último dia 6 está atrasado.

Além disso, a companhia não está pagando os vale-refeição desde dezembro do ano passado e todos os trabalhadores que entraram e saíram de férias em 2017 não receberam o adicional de um terço previsto pela lei.

Também aderiram ao movimento paredista todos os funcionários de Cassilândia e Rondonópolis (MT). O guichê da São Luiz na rodoviária não informou sobre os cancelamentos nas viagens previstas para hoje e quais os procedimentos que os clientes devem adotar, caso sejam prejudicados.

O Campo Grande News tentou contato com o dono da empresa, Ângelo Possari, e com o filho dele Bruno Possari, que atua como gerente, mas nenhum deles atendeu o celular.