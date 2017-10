Educadora de Costa Rica vence fase estadual do “Prêmio Professores do Brasil 2017”

A educadora da REME – Rede Municipal de Ensino – de Costa Rica – MS, Tânia Regina dos Santos Godoy Corrêa conquistou o 1º lugar na fase estadual do Prêmio Professores do Brasil que está na 10ª edição. A ação é uma iniciativa do Ministério da Educação juntamente com instituições parceiras que busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula.

A professora Me. Tânia Corrêa se inscreveu com o projeto: “Por uma vida mais natural” que foi desenvolvido com os alunos da Escola Municipal Professor Adenocre Alexandre de Morais. Ele venceu na categoria Ensino Fundamental (anos iniciais: 4º e 5º ano) e segue a concorrência, tendo em vista que este prêmio é julgado nas instancias: Estadual, Regional e Nacional.

A secretária de Educação, professora Me. Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral e o prefeito Waldeli dos Santos Rosa estão orgulhosos pela conquista da professora e da equipe pedagógica da Escola Municipal Professor Adenocre Alexandre de Morais.

A diretora da instituição de ensino, professora Claúdia Nunes dos Santos Barbosa também declarou que está muito orgulhosa pela conquista da professora e dos alunos do 4º ano B. A gestora afirmou que sempre incentiva sua equipe a inscrever os projetos trabalhados na escola nos concursos, os quais são de ótima qualidade.

“A professora Tânia atendendo à solicitação da direção que acreditou em seu projeto fez a inscrição e obteve a melhor classificação dentro da categoria disputada. O fruto desse projeto, o livro “Por uma vida mais natural” será lançado dia 23 de novembro para toda a comunidade. A equipe gestora parabeniza a professora pela conquista e agradece desde já o apoio recebido pela Secretaria Municipal de Educação”, concluiu a diretora Claúdia Nunes.