COM a “saúde financeira” debilitada Viação São Luiz agoniza e funcionários decretam greve em várias cidades do MS

Somente em Chapadão do Sul a Viação São Luiz deve cerca de R$ 800 mil em tarifas e impostos. Nos demais municípios da região os débitos não são conhecidos, mas podem ser os ingredientes que levaram a empresa ao colapso ao longo dos anos. Os funcionários pararam nesta quarta-feira (25) motivados pelo atraso no pagamento dos salários, férias e vale-refeições. Fazem um protesto na frente da companhia cobrando um posicionamento dos patrões sobre as reivindicações.

O presidente do STTRCG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Campo Grande), Samir José Silva, disse que a categoria está com as contas atrasadas e muitos não têm dinheiro para comprar comida para alimentar suas famílias. Segundo ele, o salário referente a agosto, que deveria ter sido depositado no quinto dia útil de setembro, só foi repassado em outubro. Já o de setembro, que deveria ter caído no último dia 6 está atrasado.

Além disso, a companhia não está pagando os vale-refeição desde dezembro do ano passado e todos os trabalhadores que entraram e saíram de férias em 2017 não receberam o adicional de um terço previsto pela lei.

Também aderiram ao movimento paredista todos os funcionários de Cassilândia e Rondonópolis (MT). O guichê da São Luiz na rodoviária não informou sobre os cancelamentos nas viagens previstas para hoje e quais os procedimentos que os clientes devem adotar, caso sejam prejudicados.

A Agepan (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) já estava sabendo da greve e mandou servidores até a rodoviária para acompanhar a situação. Ao ver que os consumidores poderiam ser prejudicados, fizeram a empresa pagar passagens de outra companhia para que eles pudessem completar o trajeto.

(campograndenews / ocorreionews / chapadensenews.com.br)

