Prefeito e vereadores de Paraíso das Águas prestigiam comemoração de aniversário de Chapadão do Sul

No ultimo sábado(21) o prefeito de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira(Xixi/PMDB) e os vereadores Anízio Andrade (presidente da Câmara Municipal/DEM) e Ronaldo Paniago (PP) estiveram prestigiando o evento em comemoração aos 30 anos de emancipação político-administrativa da cidade vizinha, Chapadão do Sul.

As autoridades de Paraíso das Águas ficaram encantados com a organização e apresentações das bandas musicais de várias localidades. A Banda Musical Municipal de Paraíso das Águas – Bampá deu um show à parte, levando o público à fortes emoções.

Ivan Xixi parabenizou o município pelo seu progresso e desenvolvimento, cumprimentando o prefeito municipal de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, pelas festividades em alusivas ao aniversário da cidade. “Temos uma grande gratidão à Chapadão do Sul e à esta gente. Estamos aqui para renovar nossa parceria e parabenizar esta cidade pujante e que nos orgulha muito ser vizinhos de uma cidade como Chapadão do Sul. São 30 anos proporcionando desenvolvimento para nossa região”, enfatizou Ivan Xixi.

*Brito News

Comentários