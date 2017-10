Missa, IPTU, Shows e Obras: Aniversário de 30 anos de Chapadão do Sul movimentou população

A segunda-feira, 23, aniversário de 30 anos da emancipação política e administrativa de Chapadão do Sul foi marcada por diversas ações, que começaram pela manhã na missa de Aniversário aos 30 anos de Chapadão do Sul, na Igreja Matriz. O momento foi de muita fé, onde os presentes puderam agradecer pela prosperidade da cidade e refletir sobre a importância de ter fé em um futuro melhor.

Durante todo o dia, os brinquedos da Fundesporte estiveram disponíveis para as crianças sul-chapadenses gratuitamente, que lotaram a praça em um dia ensolarado e com muita diversão, interação e comemoração.

No período da tarde, autoridades realizaram visitas em diversas obras para realização de importantes inaugurações.

Durante a tarde ocorreram diversas apresentações das escolas sul-chapadenses que tinham o Tema “Chapadão do Sul 30 anos”. As escolas colaboraram ativamente para que a realização desta ação durante a tarde fosse mais um sucesso do calendário oficial de aniversário em comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul. Na última apresentação, a escola Cecilia Meireles presenteou o prefeito João Carlos Krug com um lindo jogo de toalhas com as inicias JCK e a palavra prefeito, além da logomarca dos 30 anos de Chapadão do Sul.

Posteriormente iniciou o show de rock com a banda sul-chapadense Dr. Trio, que com um repertório conhecido de músicas nacionais e internacionais animou os presentes em uma grandiosa apresentação.

Em seguida, na Praça de Eventos, aconteceu o sorteio de prêmios do IPTU 2017, onde o secretário de Finanças e Planejamento, Itamar Mariani, juntamente com a comissão organizadora, onde 60 sul-chapadenses receberam prêmios totalizando R$ 100 mil.

Para encerrar o aniversário de Chapadão do Sul teve o tão esperado show com o sul-chapadense Maycon Balbino, que cantou os Parabéns e a música dos 30 anos de Chapadão do Sul, sendo acompanhados por diversos fogos de artificio que coloriram o céu de Chapadão do Sul.

O Show de Maycon Balbino foi assistido por milhares de sul-chapadenses, além das presenças das autoridades: prefeito João Carlos Krug e a primeira dama e secretária de Assistência Social Maria das Dores, vice-prefeito João Buzoli e a esposa Bete Buzoli, secretário de Governo Guilherme Diniz, secretário de Finanças Itamar Mariani, secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas, secretário de Saúde João Nunes, secretário de Educação Guerino Perius, secretário de Administração Dinho, secretário da SEDEMA Felipe Batista, controlador municipal Lucas Cabrera, representante da Fundesporte Rodrigo Miranda, padre Maurilio e os vereadores Anderson Abreu, Paulo Lupatini, Elton Silva, Vanderson Cardoso, Professor Cicero, Alline Tontini e Alírio Bacca.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e as secretárias municipais envolvidas agradecem a presença de toda população que prestigiou as ações e lotou a Praça de Eventos durante toda segunda-feira, além disso, agradecem o empenho de todos os servidores municipais envolvidos para o total sucesso do aniversário de Chapadão do Sul.

