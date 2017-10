Mãe grava vídeo enforcando filho de 10 meses e envia para pai do bebê

Apesar de durar apenas cinco segundos, ainda é possível ouvir a mulher dizendo: “Fala para o seu pai que eu não estou brincando”

Uma mulher de 35 anos é acusada de tentar matar o próprio filho de 10 meses estrangulado. A mãe chegou a gravar um vídeo do momento em que comete o crime, tendo enviado as imagens para o pai da criança. O caso aconteceu no município mineiro de Abaeté, que fica a 212 quilômetros de Belo Horizonte.

Na cena, gravada no sábado (21/10), a acusada aperta fortemente o pescoço do garotinho, que chora muito e demonstra não conseguir respirar. Apesar de durar apenas cinco segundos, ainda é possível ouvir a mulher dizendo: “Fala para o seu pai que eu não estou brincando”.

A Polícia Militar foi acionada e a suspeita precisou de escolta para evitar que fosse linchada pelos vizinhos. Ela foi levada até um hospital psiquiátrico, onde alegou que estava sofrendo de um quadro de depressão pós-parto. A criança foi resgatada e colocada sob cuidados de parentes. As informações são do portal CM7.

