Com investimento de R$ 12 milhões prefeito João Carlos inaugurou várias obras

Chapadão do Sul comemorou 30 anos no último dia 23. A administração do prefeito municipal, realizou inaugurações de várias obras na cidade, que totalizaram em torno de R$ 12 milhões de reais de investimentos.

Em nove (09) meses de administração, foi feito mais do que nos últimos 04 anos.

As inaugurações além das autoridades municipais, contou com a presença dos deputados, Felipe Orro, Enelvo Felini e do deputado Federal Geraldo Rezende.

“Para resolver todos os problemas da nossa cidade, será necessário toda uma gestão”. Foram palavras ditas pelo atual prefeito durante sua campanha eleitoral.

De gestão para uma “Gestação”, ou seja, apenas nove (09) meses, foram necessários para que a administração, solucionasse os problemas encontrados.

Inaugurações

João Carlos Krug e João Buzoli, realizaram as inaugurações do asfalto, galerias pluviais e meio em várias ruas da cidade, hoje, totalizando em torno de 70 mil metros de asfalto.

Inaugurou a reforma do terminal rodoviário, com investimento de mais de R$ 500 mil reais, com duodécimo de devolução da Câmara de Vereadores.

A reforma do prédio da antiga delegacia, que passa ser local de atendimento do CRAS.

A piscina municipal, que recebeu uma nova lona em seu interior e melhorias nas bordas.

Finalizou com a inauguração do sistema de novas lâmpadas de LED em várias ruas e avenida da cidade.

O Prefeito municipal João Carlos Krug, disse que muito feliz em poder realizar todas essas bem feitorias para Chapadão do Sul, e que o próximo passo será concluir até o final do ano a obra na Praça 23 de outubro. ” Deixo aqui meu agradecimento para toda população da cidade e dizer que a cada dia estamos pensando em algo para tornar nosso município cada vez melhor”, finalizou o prefeito João Carlos Krug.

