Câmara de Costa Rica recebe vereadores de São Paulo, interessados em aprender sobre a política do município

rês vereadores do interior de São Paulo visitaram a Câmara Municipal de Costa Rica-MS, na semana passada. Os parlamentares paulistas não mediram esforços para viajar aproximadamente 800 quilômetros (somando ida e volta), com o objetivo de conhecer de perto as ações, o modelo de gestão e os projetos implantados na cidade sul-mato-grossense, que fizeram de Costa Rica um município reconhecido nacionalmente como modelo para o Brasil.

Na terça-feira (17/10), o Legislativo costarriquense recebeu a visita de uma comitiva de parlamentares municipais, formada pelo vereador Jesus Donizeti Zucatto (PTB) e o vereador José Roberto Bortoloze (PMDB), ambos da cidade de Palmeira D’Oeste-SP, além da vereadora de São Francisco-SP, Cleunice Dionizío (PSB).

Pela manhã, os edis paulistas se reuniram com o presidente da Câmara de Costa Rica, vereador Lucas Lázaro Gerolomo (PSB). Já no período da tarde, a comitiva de visitantes também se reuniu com os vereadores Waldomiro Bocalan, o Biri (PDT), e Rosângela Marçal Paes (PSB). Em forma de bate-papo e troca de experiências, os encontros serviram para os parlamentares de São Paulo conhecerem mais de perto as ações que culminaram no reconhecimento nacional do sucesso da gestão pública de Costa Rica.

Ainda pela manhã, os vereadores paulistas participaram de uma outra reunião, dessa vez na Prefeitura, conduzida pelo prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PR), com a participação do vice-prefeito Roberto Rodrigues (DEM) e a equipe de governo do Executivo de Costa Rica, incluindo secretários, subsecretários, diretores de autarquias e assessores.

“Nós fizemos essa viagem, porque a gente ouviu falar que aqui em Costa Rica tem uma gestão que está dando certo e está funcionando. Então tudo aquilo que funciona, aquilo que é bom, queremos levar para o nosso município”, justificou o vereador Jesus Zucatto, ao comentar as razões que motivaram a viagem da comitiva até o município sul-mato-grossense.

Ao avaliar a visita a Costa Rica, Jesus Zucatto fez vários elogios à atuação da Câmara de Vereadores e do Poder Executivo. “Chamou atenção a transparência do prefeito, a colaboração dos vereadores, que realmente estão trabalhando em função do bem-comum. Vejo aqui que não há aquele problema de defender grupo. Os vereadores de Costa Rica defendem os interesses do município! Isso é muito bom e é visível o desenvolvimento da cidade”, enfatizou ele.

Jesus Zucatto também gabou o rigoroso controle de gastos implementado pelo Executivo Municipal, sobretudo em relação aos custos com a folha enxuta de servidores públicos (atualmente na casa dos 31,32% da arrecadação, enquanto a maioria dos municípios brasileiros supera os 50%). Para o vereador paulista, Costa Rica é o exemplo que as demais cidades do país devem seguir, segundo ele, para mudar os rumos da política brasileira.

“Vamos mudar a cara da política com um grupo de pessoas com novas ideias, ideologia sadia, a esperança de um Brasil melhor amanhã, começando aqui por Costa Rica, que está se tornando referência para muitos municípios a nível nacional”, pontuou o vereador Jesus Zucatto.

Além de conhecer de perto o modelo de gestão do Poder Executivo, os vereadores paulistas também aprenderam mais sobre importantes projetos incrementados pela Câmara de Costa Rica.

“Nós explicamos para os colegas visitantes que a nossa Casa de Leis reduziu de 7% para 6º o duodécimo da Câmara, ou seja, o repasse mensal para o Poder Legislativo e transformamos essa diferença de 1%, o que em 2017 representa um total de cerca de R$ 550 mil, em emendas parlamentares impositivas, por meio das quais o próprio vereador pode determinar que o Poder Executivo faça uma obra ou realize um investimento que beneficia diretamente os moradores. Também falamos da nossa decisão de extinguir o recesso parlamentar do meio do ano. Foi uma saudável troca de experiências, onde nós pudemos falar de projetos que os vereadores de São Paulo acharam muito interessantes e que eles pretendem implantar em suas respectivas cidades”, explicou Lucas Gerolomo.

Outro projeto apresentado para os parlamentares paulistas foi o “Jovem em Ação”, idealizado pela vereadora Rosângela Marçal e implementado no começo de 2017, por meio de uma parceria entre a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo Municipal e o Costa Rica Esporte Clube (CREC). A iniciativa garante para quase 50 adolescentes do município a possibilidade de treinar em um time profissional de futebol – o CREC, em busca do sonho de se tornarem jogadores profissionais.

“Eu estou levando esse projeto para ver se dá certo implantar lá em São Francisco, pra tirar os jovens do caminho da rua”, destacou a vereadora Cleunice.

A forma como é gerida a Administração Pública do Município, utilizando princípios da iniciativa privada, também chamou a atenção da parlamentar da cidade de São Francisco. “Vocês trabalham em equipe, como uma empresa: Prefeitura, Câmara e sociedade, numa parceria. Então, eu quero fazer isso também lá no meu município”, completou a parlamentar.

VISITA DE TÉCNICOS DA CGU

Ainda na segunda-feira (16/10), o presidente Lucas Gerolomo participou de uma reunião com o prefeito Waldeli, a equipe de governo do Executivo e três auditoras de finanças e controle da Controladoria Geral da União (CGU). As servidoras da CGU – órgão do Governo Federal responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria – vieram conhecer o modelo de gestão implantado pelo Governo Municipal, para subsidiar a criação de um futuro plano piloto para todos os municípios do Brasil.

“O município de Costa Rica, a nível nacional, é exemplo de gestão fiscal e despertou a curiosidade da CGU, que enviou aqui técnicas para ouvir, analisar e buscar alternativas para levar para outros municípios. Representando a Câmara, eu falei ali da diminuição do nosso recesso parlamentar para apenas 30 dias, da redução do nosso repasse e elas (técnicas) acharam interessantíssimo e vão levar isso também para o relatório final da visita delas”, finalizou o presidente da Câmara.

Fonte: Ademilson Lopes / Foto: ASSEIM/CMCR

Comentários