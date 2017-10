CAMAPUÃ: após procurar por sepultura do Pai, homem se mata com tiro na cabeça dentro de Cemitério

Um homem ainda não identificado aparentando ter de 25 a 30 anos se matou com um tiro de arma de fogo na cabeça entre as sepulturas do Cemitério Santo Antônio no Bairro Alto, em Camapuã. O corpo foi encontrado por servidores que zelam do local na manhã desta terça-feira (24), que imediatamente acionaram a Policia Civil para tomar as devidas providências. Investigadores isolaram o local onde o corpo se encontra e a arma usada que aparenta ser um revólver calibre 38 está ao lado do corpo, até que a equipe do núcleo de Perícias de Costa Rica chegue ao local para fazer o levantamento do caso.

As primeiras informações levantadas por nossa reportagem com um responsável pelo Cemitério, são de que o homem esteve no local na tarde de ontem (23) onde procurava por uma sepultura de seu pai que segundo ele foi sepultado no local quando o mesmo ainda era criança, segundo o servidor o homem relatou que seu pai se chamava Nicolau, mas que não tinha certeza se o nome do pai era esse mesmo.

Após procurar em todo o Cemitério com a ajuda do servidor e não encontrar a sepultura do Pai, o homem teria dito que iria embora nesta terça-feira (24) para Rondonópolis-MT onde o mesmo residia.

Ainda segundo o servidor, o homem não aparentava nenhum tipo de suspeita e que estava com uma camisa do Corinthians e com uma mochila preta nas costas, objeto este que está ao lado do corpo da vítima.

