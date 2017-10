Atenção: Incendiário de carretas fugiu da cadeia

Marcos Antônio da Silva (Zóio) que estava preso no regime semi-aberto mas acabou fugindo. A informação foi confirmada na manhã de hoje por fontes da Polícia Civil de Chapadão do Sul. A recomendação é a chamada da Polícia Militar imediatamente caso alguém o veja nas ruas de Chapadão do Sul ou de outras cidades da região.

ele é acusado de incendiar tres carretas na noite do dia 9 de agosto de 2015, na cidade de Chapadão do Sul. A noite foi marcada por explosões de tanques de combustíveis e pneus, pessoas assustados correndo para às ruas e muita e fumaça com fogo. Este foi o tom da “madrugada de terror” após a destruição de três carretas incendiadas em sequência por

Comentários