Alunos da Rede Municipal de Ensino recebem óculos gratuitos por meio do Programa Saúde na Escola

Com o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, a secretária de Saúde Adriana Tobal e a secretária de Educação de Costa Rica – MS, professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral entregaram na semana passada óculos gratuitos aos alunos da REME – Rede Municipal de Ensino – por meio do PSE – Programa Saúde na Escola em parceria com o Olhar Brasil, do Governo Federal.

A solenidade de entrega dos óculos foi realizada no auditório da SEMED – Secretaria Municipal de Educação. “Depois de realizada a triagem nos estudantes da REME, 126 alunos realizaram o teste de acuidade visual e desses 39 foram diagnosticados com a necessidade de usar óculos”, explicou a secretária de Saúde Adriana Tobal.

O prefeito ressaltou a importância dos pais ficarem atentos às dificuldades de enxergar dos filhos. “O estudante que tem dificuldades para enxergar não consegue prestar atenção nas aulas sem os óculos, o que desestimula o interesse e o aprendizado. Não podemos deixar que isso aconteça, a formação intelectual é muito importante. A educação abre portas para um futuro melhor”, salientou Waldeli.

A ação é uma parceria entre a Secretaria de Saúde de Costa Rica e a SEMED. Na avaliação da secretária de Educação, o benefício garante mais conforto para as crianças com dificuldade na visão. “Os óculos são fundamentais para oferecer boas condições de aprendizado para os estudantes. O Programa Saúde na Escola está aplicando muito bem os recursos, porque recurso para educação não é despesa, é investimento”, disse a Profª Me. Manuelina Martins.

“Nosso objetivo é diminuir a evasão escolar por conta da dificuldade de enxergar. Por isso estamos levando esse benefício para dentro das escolas, por meio da atenção básica, melhorando a qualidade de vida de quem depende da saúde pública”, complementou a coordenadora da Atenção Básica, Daiane Pupin.