Alcinópolis realiza mais uma ação do Programa Saúde na Escola

Na ultima sexta-feira (20), o Programa Saúde na Escola (PSE), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar e Polícia Militar, realizou uma ação de Promoção das Práticas Corporais, da Atividade Física e do Lazer nas escolas e também Alimentação Saudável. Participaram a Escola Municipal Miguel Antônio de Morais, Escola Municipal Alcino Carneiro e Escola Estadual Romilda Costa Carneiro.

As atividades tiveram início com um passeio ciclístico e caminhada, seguida de uma palestra com a Nutricionista Karla Joiciane sobre alimentação saudável. Após um lanche, as crianças foram liberadas para brincadeiras e jogos, com atividades divididas conforme a faixa etária e em seu período de aula normal.

No Centro Municipal de Educação Infantil Brenno Crisóstomo Duart a ação aconteceu no dia 6 de outubro, onde as crianças tiveram um dia de lazer, com brincadeiras de roda e contos de histórias também com a nutricionista Karla Joiciane, sobre alimentação saudável. “Optamos por realizar a ação nas escolas em dias diferente por conta da faixa etária das crianças”, explicou a enfermeira Jaqueline Borges.

