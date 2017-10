Policia Militar de Chapadão do Céu prende S-10 com 1 tonelada de maconha

Uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar de Goiás veio até as imediações do Posto Mirante em Chapadão do Sul para prender dois traficantes que fugiam de uma barreira montada no Posto Fiscal, na divisa entre os dois municípios. Os dois traficantes que estavam na Chevrolet/ S-10 placa QBU-0225, de Tabaporã (MT), foram avisados pelo motorista que seguia de batedor num Uno. Deram volta pela BR-060 com a PM goiana no encalço e abandonaram a caminhonete.

A Polícia Militar de Chapadão do Sul acompanhou a ocorrência que foi registrada em Jatai (GO) por se tratar de crime federal.

Ao fazer busca veicular os PMs constataram que a S-10 estava carregada com aproximadamente mil Kg de maconha. Os policiais em sequência abordaram o Fiat/ Uno, placa HKE-7604 de Sinop-MT, que estaria sendo usado como batedor. Os condutores dos veículos foram presos, a droga e carros apreendidos.

informações da PM -GO-Chapadensenews

