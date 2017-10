Polícia Militar Ambiental de Costa Rica prende empresário e amigos com peixe ilegal

a Policia Militar Ambiental de Costa Rica prendeu 4 pescadores, moradores da cidade, por pesca predatória durante fiscalização na rodovia BR-359 no km 040.

Os empresário A.Q.C. de 46 anos de idade, os pedreiros M.I.S, de 41 anos e A.N.R de 42 anos e o operador de máquina E.T.S de 36 anos, que conduzia o veículo Fiat/Strada cabine dupla com placas de Costa Rica, traziam no interior de uma bolsa de viagem um exemplar de peixe da espécie pintado( Pseudoplatystoma corruscans) com tamanho inferior ao permitido para captura.

O peixe media 75 centímetros e pesava 2,900kg. O tamanho mínimo estabelecido para a captura é de 85 centímetros.

Diante dos fatos, todos os pescadores foram presos, encaminhados a delegacia de Polícia Civil de Costa Rica e autuados em flagrante pelo crime previsto no artigo 34 da lei dos crimes ambientais.

Além disso, os infratores foram autuados administrativamente em R$ 1.058,00 (Um mil e cinquenta e oito reais) e tiveram equipamentos de pesca apreendidos, com dois motores de popa, vários molinetes e varas de pescar.

Os pescadores pagaram fiança no dia seguinte (domingo dia 22) e já estão em liberdade.

O pescado apreendido será periciado e posteriormente também será doado para instituições sem fins lucrativos.

A Polícia Militar Ambiental de Costa Rica contou com a participação da Polícia Militar e GTO da cidade.

mstododia

Comentários