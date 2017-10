Patas da Onça foi eleita Arte Rupestre Símbolo de Alcinópolis

Em 5 de outubro comemoramos o Dia Municipal de Arqueologia e Arte Rupestre, data criada pela Lei N.º 383/15. E para comemorar, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto realizou uma eleição para escolha da Arte Rupestre Símbolo do município.

Foram selecionadas três figuras para participar da eleição: “Mulher em trabalho de parto”, localizada no Monumento Natural Serra do Bom Jardim, “Mão Humana”, que está no Sítio Arqueológico Barro Branco, e “Patas da Onça”, identificada no Sítio Arqueológico Pata da Onça. Esta última foi a vencedora.

A eleição aconteceu pelo site oficial (www.alcinopolis.ms.gov.br) e nas redes sociais. Também foi possível votar pessoalmente na Prefeitura Municipal de Alcinópolis e na Escola Municipal Alcino Carneiro, locais onde a imagem “Patas da Onça” recebeu mais votos, totalizando 218 pontos. A figura também recebeu mais curtidas na página oficial da Prefeitura no Facebook.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, Bruna Barbosa, a intenção foi difundir a cultura e as belezas arqueológicas do município e promover discussões a respeito do tema. “Obrigada a todos que votaram, vocês contribuíram com a história deste município”, disse.

Comentários