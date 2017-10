Neste momento externo toda minha alegria por mais um ano de história para nossa querida capital Agrícola do Estado. Cumprimento todos os cidadãos e cidadãs que habitam essa cidade linda, jovem e cheia de beleza. Temos o desafio de crescer e desenvolver distribuindo renda, promovendo inclusão social e garantindo as gerações futuras um Chapadão do Sul cada vez melhor.

Parabéns Chapadão do Sul pelos seus 30 anos

Prefeito João Carlos Krug

