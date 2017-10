Em Comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul Sicredi inaugurou relógio digital

Em comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul, o Sicredi, instalou na avenida Oito, em frente à praça de eventos da cidade, um Relógio Digital.

O relógio tem 4 metros de altura e nele é possível conferir, além da hora e data, a temperatura na cidade.

O gerente do Sicredi Jonas, informou que a Cooperativa Sicredi é uma parceira no crescimento e no desenvolvimento do município e está contribuindo para que Chapadão do Sul seja o modelo de toda a região.

Na oportunidade o SICREDI, aproveita para parabenizar Chapadão do Sul, pelos seus 30 anos de progresso e desenvolvimento.

Comentários