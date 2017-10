Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

Todos se emocionam com a apresentação de Benê ao piano. Tina se desespera com a possibilidade de estar doente e Ellen aconselha a amiga a falar com Mitsuko. Deco anuncia que Tonico conhecerá os avós paternos. Guto leva Benê para passear. Ellen se destaca durante a aula, e Júlia se incomoda. Bóris conta a Dóris que pensa em se dedicar a escrever. Luís convida Marta para passar uma temporada em Paris. Juca e Jota revelam a Ellen que inscreveram o robô dos três em um festival de tecnologia. Mitsuko acalma Tina e afirma que a filha não está doente. MB dá dicas para o vlog de Juca e Samantha. Bóris conversa com Marta sobre suas possibilidades profissionais. Tato tenta se aproximar de Keyla quando Deco chega. Benê questiona Guto sobre seus sentimentos por ela.

Vicente ajuda Maria Vitória. Teodoro pede que Lucerne o avise caso saiba do paradeiro de Maria Vitória. Inácio pede que Lucinda visite o empório em busca de notícias de Maria Vitória. Justino se anima com a ideia de fazer uma dupla musical com Inácio. Emília confronta Lucinda sobre Inácio. O jovem misterioso continua a perseguir Olímpia. Maria Vitória encontra Vicente novamente e conhece Carolina. Reinaldo conversa com Celeste sobre sua saúde. Em Morros Verdes, Fernão se irrita com Moniz por não pressionar José Augusto a assumir Tereza como filha. Delfina escuta quando Fernão chama Tereza de bastarda. No Rio, Emídio, marido de Carolina, conhece Vicente. Vicente repreende Conselheiro por não ter lhe contado sobre o casamento de Carolina. Inácio começa seu tratamento, e Falcão orienta Lucinda sobre seus cuidados. Emília vê quando Lucinda descarta os remédios de Inácio.

Malagueta e Júlio se enfrentam. Eric se assusta com o orçamento da festa que Bebeth quer promover para os funcionários do hotel. Neide acusa Sandra Helena de ladra. Bebeth comenta com Luíza que desconfia de Malagueta. Rúbia gosta de saber que Pedrinho abrirá uma loja. Douglas avisa a Sandra Helena que ela não poderá mais se hospedar no hotel. Sandra Helena volta para a casa de Dulcina. Tânia incentiva Lourenço a não desistir de Luíza. Monteiro avisa a Antônia que tem informações importantes para contar.

Clara e Josafá imploram para Jonas parar de procurar esmeraldas. Jonas provoca uma explosão e é soterrado. Mercedes tem uma visão e alerta Clara. Clara avisa a Josafá que trabalhará como professora no quilombo. Raquel apresenta Clara para as crianças e ela se surpreende ao saber que Renato presta assistência médica no mesmo povoado. Nádia comenta com Bruno que Sophia esconde uma filha fora do país. Gael viaja para o Jalapão e pede para conhecer o campo de capim dourado. Renato e Clara trocam elogios. Gael se encanta por Clara e pede que a moça seja sua guia turística no Jalapão. Elizabeth reclama das viagem de Henrique. Natanael pede a ajuda de Jô para acabar com o casamento do filho. Gael e Clara começam a namorar e Renato sente ciúmes. Raquel incentiva Renato a tentar conquistar a professora. Clara repreende Gael por sua atitude com Renato. Gael pede Clara em casamento.

Cedric está tenso, Otoniel segue com a espada em seu peito. Enrico, Pietra, Merlino, Mistral e o Bartolion em alerta. Pietra questiona e Cedric responde que apenas cumpriu ordens ao levar sua mãe que era procurada pela Ordem. Marion está furiosa diante de Leocádia. Arturo discute com Severo por ter colocado Gonzalo para comandar a tropa. Joniel diz a Gonzalo que não tem escolha e terá de enfrentar o rei. Tácitus e Gregor conversam com Matriona, Quixote e Tiana e dizem que encontraram os Errantes que falavam sobre um ataque. Dulcinéa interrompe e diz que o rei precisa ser avisado e todos concordam. Severo está irritado diante de Joniel e Gonzalo e diz que precisa resgatar sua esposa e mãe. Severo sugere que Gonzalo entre no castelo disfarçado. Jacques entra e diz que seu plano se depender dele, não dará certo. Severo manda prender Jacques. Otoniel proíbe Cedric de sair do castelo. Cedric reage, surpreso, mas controla sua revolta. Lizabeta pede a Enrico que interceda por Jacques para que não pague pelos erros da família. Enrico aceita desde que ela aceite ser sua dama de honra do seu casamento. Lizabeta se surpreende. Carmona discute com Otoniel que está chocada com a notícia do casamento de Enrico. Carmona pega uma trouxa de roupa e diz a Otoniel que vai embora. Páris está aflito e agitado, secando o suor da testa e olhando para a decoração do palecete para o sarau. Tamar vem de dentro e é elogiada por Inesita e Páris que dizem que ela está deslumbrante. Polentina e Fubaldo chegam para o sarau e percebem que chegaram muito cedo. Tiana é presa no castelo de Valedo e diz que não é invasora e quer apenas falar com Gonzalo. Joniel chega na hora e manda soltá-la. Tiana conta a Joniel que há uma ameaça de invasão dos Errantes à Vila. Carmona chora e Enrico pede que ela permaneça no castelo. Carmona chega ao palacete de Páris e alguns plebeus a olham, curiosos. Polentina pergunta à Carmona se ela vai impedir o sarau, e ela responde que veio para ficar. Páris se surpreende. Severo está sentado em seu trono diante de Biniek e Joniel. Severo pergunta como estão os preparativos para o plano. Biniek diz que está tudo certo, os Errantes já estão organizados e espalhados pelos quatro cantos do reino. Pietra está deitada, adormecida. Quando ela desperta assustada, já tendo a boca tampada por alguém. É Cedric.

Rabe-Sáris provoca Absalom, que o agride com um soco. Oziel não consegue contar para Elga o que queria. Ela autoriza Talita e Samira a investigarem o rapaz. Em conversa com Lia, Namnu conta que Nebuzaradã pretende matar o filho de Nitócris. Zac pede para Ayana entrar na cela de Asher e fingir ser uma amante para enganar Joana. Lia conta para Daniel sobre o plano do rei. Neusta conhece Malca no palácio. Benjamin se emociona ao ver Joana e foge. Joana encontra Lior e fala que Asher foi salvo milagrosamente. Asher conversa com Deus. Joana prepara pães de mel para o amado. Nebuzaradã fica furioso ao ver que os ratos sumiram da cela. Asher demonstra sua fé em Deus. Daniel ajuda Zac nas tarefas de governador. Zelfa pede mais um tempo a Zadoque. Lia e Naomi pedem para Lior ir ao encontro de Belsazar. Oziel se enfurece com Fassur. Arioque pede para beber cerveja. Lior se despede dos familiares de Joana e deixa a cidade. Hurzabum se entristece ao ver Arioque deprimido. Sammu-Ramat conforta Nebuzaradã e diz que o melhor é eliminar logo Belsazar. Nitócris se preocupa com o filho. Tamir e Shamir pedem para Zac ajudá-los com os impostos. O novo governador diz que Malca tem jeito com crianças. Beroso entrega um sonífero para Zac usar contra Asher. Aspenaz aconselha Shag-Shag a revelar a descendência de Hurzabum. A adivinha diz ter medo que seu filho morra na disputa pelo poder. Arioque se enfurece ao ouvir Larsa o chamar de aleijado.

